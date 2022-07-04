TÇÜD: Artan ithalat karşısında adil ticaret şartları acilen sağlanmalı

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 12:26:37 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi bu yıl Mayıs ayında yıllık %1,4 düşüşle 3,2 milyon mt seviyesinde yer alırken, ülkenin ham çelik üretimi Ocak-Mayıs döneminde yıllık %2,8 düşüşle 16 milyon mt oldu.

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’de nihai mamul tüketimi yıllık %4 düşüşle 14,4 milyon mt olurken, yalnızca Mayıs ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %0,7 artışla 2,9 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Mayıs ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %23,6 düşüşle 1,3 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %5,4 artışla 1,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Yılın ilk beş ayında ihracat yıllık %5,7 düşüşle 7 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri yıllık %30,8 artışla 6,7 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı bu yıl Mayıs ayında yıllık %22,7 düşüşle 1,2 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri yıllık %3,1 artışla 1,3 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde ise ithalat yıllık %8,6 düşüşle 6,4 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri yıllık %28 artışla 7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk beş ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %94,3 seviyesinden %96,4 seviyesine yükseldi.

TÇÜD’e göre, hurda fiyatlarında Mart ayından bu yana görülen düşüş nihai mamul fiyatlarına da yansıdı ve inşaat demiri ile sıcak sac fiyatları %34-40 düşüş kaydetti. Dernek, Türkiye için geleneksel yassı mamul tedarikçilerinden olmamalarına rağmen, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden faydalanan İngiltere, Brezilya ve Hindistan’dan yapılan yassı mamul ithalatının önemli oranda arttığını ifade etti. Yerel piyasadaki zayıf talep ve batı ülkelerinin yaptırımları nedeniyle oldukça düşük fiyatlar veren Rusya’dan yapılan kütük ithalatı ise Mayıs ayında %75 artışla 214.000 mt olurken, bu seviye yılın ilk üç ayında kaydedilen miktarın üstünde yer aldı. Öte yandan, maliyetler artmaya devam etti ve çelik üretimi düştü. TÇÜD’e göre, çelik sektörüne yönelik olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması, üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması, yeni kapasitelerin devreye girebilmesi ve yatırım ile istihdamdaki artışın korunabilmesi için haksız rekabete karşı adil ticaret şartlarının acilen sağlanması gerek.