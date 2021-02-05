TÇÜD: 2021 yılı Türk çelik sektörü için 2020’ye göre daha iyi bir yıl olacak

Cuma, 05 Şubat 2021 11:34:20 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi geçtiğimiz yıl Aralık ayında yıllık %17,7 artışla 3,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2020 yılının son çeyreğinde Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %16,2 artarken, geçtiğimiz yılın tamamında %6 artarak 35,8 milyon mt oldu.

2020 yılında Türkiye’de nihai mamul tüketimi %12,9 artışla 29,4 milyon mt olurken, son çeyrekte %6,6 artış gösterdi. Aralık ayında Türkiye’nin nihai mamul tüketimi %10,3 düşüşle 2,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında Türkiye’nin çelik ihracatı %22,1 artışla 1,8 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri %36,9 artışla 983 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Yılın tamamında ihracat yıllık %5,5 düşüşle 16,6 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu dönemdeki ihracatın değeri %10,9 düşüşle 8,6 milyar $ oldu.

Türkiye’nin çelik ithalatı uluslararası piyasadaki hızlı talep artışından dolayı yetersiz kalan arz nedeniyle geçtiğimiz yıl Aralık ayında yıllık %31,9 düşüşle 994.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri %11,9 düşüşle 724 milyon $ oldu. Yılın tamamında ise ithalat %4,5 artışla 12,5 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, bu ithalatın değeri %2,9 düşüşle 7,7 milyar $ oldu.

TÇÜD’e göre, Türkiye’nin ham çelik üretimi, Haziran ayından itibaren pandeminin kısmen kontrol altına alınması ve ekonomik istikrar önlemleri sayesinde, canlanma eğilimi içerisine girdi. Pandemiden dolayı küresel olarak uygulanan üretim kesintilerinin kaydedildiği 2020 yılında, Türkiye 35,8 milyon mt ham çelik üretimiyle Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük ham çelik üreticisi konumuna yükseldi. Haziran ayından itibaren artış eğilimine giren çelik tüketiminde yılsonu itibarıyla artış kaydedildi. Ancak, ithalattaki artış eğilimi devam etti ve tüketimde ithalatın payı %43 seviyesinde gerçekleşti. Türk çelik sektörü, pandeminin daraltıcı etkisi ve ihracat pazarlarında uygulanan koruma önlemlerine rağmen, 2020 yılını üretim artışıyla kapattı. TÇÜD, pandeminin etkisi azalırsa ve koruma önlemleri gevşetilirse, 2021 yılının geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir yıl olacağını, yerel üretim ve tüketimdeki artışın 2017 yılında kaydedilen seviyeyi aşacağını öngörüyor. Uluslararası piyasada canlanan talebin ardından, yerel piyasaya yönelen çelik üreticilerinin sebep olduğu ilave talep, geçici bir süre için çelik ürünleri tedarikinde aksamalara yol açtı. Söz konusu talep, tüketicilerin stoklarını güçlendirmeye yönelik ilave talepleri yüzünden katlanarak büyüdü. Talepteki yüksek oranlı artış, kısmen ihracat taahhütleri ertelenerek, kısmen de tüm imkânlar seferber edilip, üretim artışı sağlanarak önlenmeye çalışıldı. Ocak ayında cevher ve hurda fiyatlarında kaydedilen gevşeme, ABD ve AB’deki korumalı fiyatlara olumlu bir şekilde yansımamış olsa da, Türk piyasasında ve diğer piyasalarda nihai ürün fiyatlarında 50$’a varan düşüşlere yol açtı. TÇÜD, önümüzdeki aylarda girdi üretiminin istikrar kazanması sonrasında, girdi fiyatlarının daha makul seviyelere düşmesiyle, nihai ürün fiyatlarında da yeni dengelerin oluşabileceğini belirtti. Bu yeni dengeler çerçevesinde, üretim ve tüketim faaliyetlerinin istikrarlı bir şekilde devam edeceği değerlendiriliyor.