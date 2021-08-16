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Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Temmuz döneminde arttı

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 12:11:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Temmuz ayında 800.114 mt seviyesinde, Ocak-Temmuz döneminde ise 5,72 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Temmuz ayında CSC’nin faaliyet geliri Haziran ayında kaydedilen 38,82 milyon NTD’ye kıyasla 41,88 milyar NTD (1,50 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 7,88 milyar NTD kâra kıyasla 8,16 milyar NTD (293,17 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yedi ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %45,6 artışla 255,15 milyar NTD (9,16 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,73 milyar NTD zarara kıyasla 41,41 milyar NTD (1,48 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan  mali sonuçlar  Güneydoğu Asya  CSC  |  benzer haberler »


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