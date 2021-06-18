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Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Mayıs döneminde arttı

Cuma, 18 Haziran 2021 10:56:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Mayıs ayında 822.458 mt seviyesinde, Ocak-Mayıs döneminde ise 4,11 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Mayıs ayında CSC’nin faaliyet geliri Nisan ayında kaydedilen 36,91 milyon NTD’ye kıyasla 39,72 milyar NTD (1,43 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 5,51 milyar NTD kâra kıyasla 7,36 milyar NTD (265,06 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk beş ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %37,7 artışla 174,45 milyar NTD (6,28 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,95 milyar NTD zarara kıyasla 25,36 milyar NTD (913,17 milyon $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: Tayvan  mali sonuçlar  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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