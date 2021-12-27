Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Kasım döneminde arttı

Pazartesi, 27 Aralık 2021 10:02:04 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Kasım ayında 799.535 mt seviyesinde, Ocak-Kasım döneminde ise 8,83 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Kasım ayında CSC’nin faaliyet geliri Ekim ayında kaydedilen 43,19 milyon NTD’ye kıyasla 45,28 milyar NTD (1,56 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 7,86 milyar NTD kâra kıyasla 8,09 milyar NTD (292,23 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %50,3 artışla 427,33 milyar NTD (15,42 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 92,35 milyon NTD zarara kıyasla 74,05 milyar NTD (2,67 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.