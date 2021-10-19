Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Eylül döneminde arttı

Salı, 19 Ekim 2021 12:04:40 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Eylül ayında 748.647 mt seviyesinde, Ocak-Eylül döneminde ise 7,25 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Eylül ayında CSC’nin faaliyet geliri Ağustos ayında kaydedilen 41,71 milyon NTD’ye kıyasla 41,98 milyar NTD (1,51 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 8,49 milyar NTD kâra kıyasla 8,20 milyar NTD (294,47 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %49,1 artışla 338,85 milyar NTD (12,17 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,57 milyar NTD zarara kıyasla 58,10 milyar NTD (2,08 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.