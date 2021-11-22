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Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Ekim döneminde arttı

Pazartesi, 22 Kasım 2021 10:33:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Ekim ayında 781.997 mt seviyesinde, Ocak-Ekim döneminde ise 8,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Ekim ayında CSC’nin faaliyet geliri Eylül ayında kaydedilen 41,98 milyon NTD’ye kıyasla 43,19 milyar NTD (1,55 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 8,19 milyar NTD kâra kıyasla 7,86 milyar NTD (282,79 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 10 ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %50,2 artışla 382,05 milyar NTD (13,74 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,17 milyar NTD zarara kıyasla 65,96 milyar NTD (2,37 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: CSC  Güneydoğu Asya  mali sonuçlar  Tayvan  |  benzer haberler »


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