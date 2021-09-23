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Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Ağustos döneminde düştü

Perşembe, 23 Eylül 2021 10:34:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), karbon çelik satışlarının bu yılın Ağustos ayında 780.776 mt seviyesinde, Ocak-Ağustos döneminde ise 6,50 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

Ağustos ayında CSC’nin faaliyet geliri Temmuz ayında kaydedilen 41,88 milyon NTD’ye kıyasla 41,71 milyar NTD (1,50 milyar $) olurken, faaliyet kârı bir önceki ayda kaydedilen 8,16 milyar NTD kâra kıyasla 8,49 milyar NTD (305,96 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk sekiz ayında ise, CSC’nin faaliyet geliri yıllık %47,6 artışla 296,87 milyar NTD (10,69 milyar $) seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirket geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 3,94 milyar NTD zarara kıyasla 49,90 milyar NTD (1,79 milyar $) faaliyet kârı kaydetti.


Etiketler: mali sonuçlar  Güneydoğu Asya  Tayvan  |  benzer haberler »


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