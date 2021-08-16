Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %18,7 düştü

Pazartesi, 16 Ağustos 2021 14:10:01 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde yıllık bazda %18,7 düşüş göstererek 1.860.916 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk yedi ayında, ABD Tayvan’a yıllık %20,8 düşüşle 769.779 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %48,1 düşüşle 405.986 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Temmuz ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %30,7 düşüş ve aylık %2,6 artış göstererek 240.881 mt oldu.