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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %25,8 düştü

Pazartesi, 15 Mart 2021 18:07:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık bazda %25,8 düşüş göstererek 463.352 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk iki ayında, ABD Tayvan’a yıllık %44,1 düşüşle 169.960 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %15,7 düşüşle 144.053 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Şubat ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %42,4 ve aylık %15,1 düşüş göstererek 212.719 mt oldu.


Etiketler: Tayvan  hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  hurda  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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