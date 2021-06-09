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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %12,9 düştü

Çarşamba, 09 Haziran 2021 15:34:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %12,9 düşüş göstererek 1.385.034 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk beş ayında, ABD Tayvan’a yıllık %19 düşüşle 552.269 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %35 düşüşle 343.875 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mayıs ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %10,4 düşüş ve aylık %6,2 artış göstererek 309.990 mt oldu.


Etiketler: hammaddeler  ith/ihr istatistikleri  hurda  Tayvan  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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