Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mayıs döneminde %12,9 düştü

Çarşamba, 09 Haziran 2021 15:34:17 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda %12,9 düşüş göstererek 1.385.034 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk beş ayında, ABD Tayvan’a yıllık %19 düşüşle 552.269 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %35 düşüşle 343.875 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mayıs ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %10,4 düşüş ve aylık %6,2 artış göstererek 309.990 mt oldu.