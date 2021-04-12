Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %17,7 düştü

Pazartesi, 12 Nisan 2021 11:18:40 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %17,7 düşüş göstererek 783.152 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk üç ayında, ABD Tayvan’a yıllık %29,4 düşüşle 304.936 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %30,5 düşüşle 203.863 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mart ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %2,3 düşüş ve aylık %50,3 artış göstererek 319.658 mt oldu.