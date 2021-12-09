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Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %16 düştü

Perşembe, 09 Aralık 2021 14:04:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Kasım döneminde yıllık bazda %16 düşüş göstererek 2.860.578 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 11 ayında, ABD Tayvan’a yıllık %18,9 düşüşle 1,17 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %47,9 düşüşle 548.706 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Kasım ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %17,4 ve aylık %1,3 artış göstererek 263.239 mt oldu.


Etiketler: Tayvan  hurda  hammaddeler  Güneydoğu Asya  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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