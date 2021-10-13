Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Eylül döneminde %20,2 düştü

Çarşamba, 13 Ekim 2021 11:11:04 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %20,2 düşüş göstererek 2.337.583 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk dokuz ayında, ABD Tayvan’a yıllık %22,7 düşüşle 964.397 mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %49,1 düşüşle 481.156 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Eylül ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %8,7 ve aylık %4,7 düşüş göstererek 232.523 mt oldu.