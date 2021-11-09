Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %18,3 düştü

Salı, 09 Kasım 2021 10:05:37 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %18,3 düşüş göstererek 2.597.175 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın ilk 10 ayında, ABD Tayvan’a yıllık %20,5 düşüşle 1,07 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %47,7 düşüşle 524.019 mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %3,3 ve aylık %11,7 artış göstererek 259.792 mt oldu.