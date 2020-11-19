Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %12,91 arttı

Perşembe, 19 Kasım 2020 09:58:20 (GMT+3) | İstanbul

Resmi gümrük istatistiklerine göre, Tayvan’daki toplam hurda ithalatı bu yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık bazda %12,91 artış göstererek 3,18 milyon mt’a çıktı.

Yılın ilk 10 ayında, ABD Tayvan’a yıllık %0,9 düşüşle 1,35 milyon mt hurda ihraç ederek Tayvan’ın en fazla hurda tedarik ettiği ülke oldu.

Öte yandan Japonya’dan Tayvan’a yapılan hurda ihracatı söz konusu dönemde yıllık %114,15 artışla 1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Ekim ayında ise, Tayvan’ın hurda ithalatı yıllık %7,98 artış ve aylık %1,3 düşüş göstererek 251.371 mt oldu.