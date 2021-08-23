Tayvan’ın ana metal üretimi Temmuz ayında aylık %1,60 arttı

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 13:57:12 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Haziran ayına göre %1,12 düşüş ve bir önceki yılın Temmuz ayına göre %13,93 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %1,65 düştü ve yıllık bazda %15,26 arttı.

Bu yıl Temmuz ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %1,60 ve yıllık bazda %28,79 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %2,38 ve yıllık bazda %22,43 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %29,02 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %22,06 artış gösterdi.