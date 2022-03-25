Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat ayında aylık 5,01 düştü

Cuma, 25 Mart 2022 12:09:39 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Ocak ayına göre %14,20 düşüş ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %10,01 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %3,72 ve yıllık bazda %7,40 arttı.

Bu yıl Şubat ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %5,01 ve yıllık bazda %1,94 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %19,21 ve yıllık bazda %3,45 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %11,44 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %1,41 düşüş gösterdi.