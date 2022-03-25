﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın ana metal üretimi Şubat ayında aylık 5,01 düştü

Cuma, 25 Mart 2022 12:09:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Ocak ayına göre %14,20 düşüş ve bir önceki yılın Şubat ayına göre %10,01 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %3,72 ve yıllık bazda %7,40 arttı.

Bu yıl Şubat ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %5,01 ve yıllık bazda %1,94 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %19,21 ve yıllık bazda %3,45 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %11,44 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %1,41 düşüş gösterdi.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  üretim 

Benzer haberler

25 Şub

Tayvan’ın ana metal üretimi Ocak ayında aylık %9,46 düştü
27 Oca

Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %0,09 arttı
23 Ara

Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım ayında aylık %2,27 düştü
24 Kas

Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim ayında aylık %3,39 arttı
26 Eki

Tayvan’ın ana metal üretimi Eylül ayında aylık %5,11 düştü
27 Eyl

Tayvan’ın ana metal üretimi Ağustos ayında aylık %0,50 arttı
23 Ağu

Tayvan’ın ana metal üretimi Temmuz ayında aylık %1,60 arttı
23 Haz

Tayvan’ın ana metal üretimi Mayıs ayında aylık %3,97 arttı
24 May

Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan ayında aylık 4,41 düştü
28 Nis

Tayvan’ın ana metal üretimi Mart ayında aylık 18,36 arttı