Tayvan’ın ana metal üretimi Nisan ayında aylık 4,41 düştü

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 13:50:59 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Nisan ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Mart ayına göre %9,26 düşüş ve bir önceki yılın Nisan ayına göre %13,62 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %1,27 düştü ve yıllık bazda %12,68 arttı.

Bu yıl Nisan ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %4,41 düşüş ve yıllık bazda %15,94 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %7,34 düşüş ve yıllık bazda %19,80 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %26,03 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %33,76 artış gösterdi.