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Tayvan’ın ana metal üretimi Mart ayında aylık %16,03 arttı

Pazartesi, 25 Nisan 2022 11:29:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Mart ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Şubat ayına göre %18,91 ve bir önceki yılın Mart ayına göre %2,15 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %6,50 düşüş ve yıllık bazda %1,74 arttı.

Bu yıl Mart ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %16,03 artış ve yıllık bazda %5,56 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %34,90 artış ve yıllık bazda %6,83 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %9,55 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %3,98 artış gösterdi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya üretim 

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