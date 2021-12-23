﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım ayında aylık %2,27 düştü

Perşembe, 23 Aralık 2021 13:47:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Kasım ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Ekim ayına göre %1,85 ve bir önceki yılın Kasım ayına göre %12,19 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %0,21 ve yıllık bazda %11,56 arttı.

Bu yıl Kasım ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %2,27 düşüş ve yıllık bazda %8,49 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %0,17 düşüş ve yıllık bazda %6,47 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %19,16 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %1,38 düşüş gösterdi.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Tayvan  üretim  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Ara

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Kasım döneminde %52 arttı
13 Ara

Malezyalı Eastern Steel 2023’te sıcak sac üretecek
10 Ara

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Kasım döneminde %52,5 arttı
09 Ara

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Kasım döneminde %16 düştü
24 Kas

Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim ayında aylık %3,39 arttı