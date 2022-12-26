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Tayvan’ın ana metal üretimi Kasım ayında aylık %2,26 düştü

Pazartesi, 26 Aralık 2022 13:40:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,84 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,26 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %1,06 ve yıllık %4,09 düştü.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %2,26 ve yıllık %21,86 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %4,64 artış ve yıllık %9,67 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %13,68 düştü ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %6,03 artış gösterdi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Üretim 

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