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Tayvan’ın ana metal üretimi Eylül ayında aylık %5,11 düştü

Salı, 26 Ekim 2021 14:25:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Eylül ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Ağustos ayına göre %1,85 ve bir önceki yılın Eylül ayına göre %12,24 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %2,23 ve yıllık bazda %12,35 arttı.

Bu yıl Eylül ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %5,11 düşüş ve yıllık bazda %8,90 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %3,75 düşüş ve yıllık bazda %6,59 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %24,55 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %12,38 artış gösterdi.


Etiketler: üretim  Güneydoğu Asya  Tayvan  |  benzer haberler »


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