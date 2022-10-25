Tayvan’ın ana metal üretimi Eylül ayında aylık %0,31 arttı

Salı, 25 Ekim 2022 11:07:39 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %6,31 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %4,80 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %5,52 ve yıllık %4,61 düştü.

Söz konusu ayda, ana metal sanayinde üretim aylık %0,31 artış ve yıllık %22,81 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %6,26 ve yıllık %11,73 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %4,67 düştü ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %7,78 artış gösterdi.