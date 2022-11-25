Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim ayında aylık %6,72 arttı

Cuma, 25 Kasım 2022 09:28:33 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin imalat sanayi üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %1,21 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %3,40 düşüş gösterdi. Öte yandan mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık %1,65 yükseldi ve yıllık %2,90 düştü.

Söz konusu ayda ana metal sanayinde üretim aylık %6,72 artış ve yıllık %21,14 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık %2,50 ve yıllık %13,60 düşüş kaydetti.

Öte yandan aynı ayda makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık %10,76 düştü ve otomotiv sektörü üretimi de yıllık %3,79 artış gösterdi.