Tayvan’ın ana metal üretimi Ekim ayında aylık %3,39 arttı

Çarşamba, 24 Kasım 2021 09:53:07 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ekim ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Eylül ayına göre %2,36 düşüş ve bir önceki yılın Ekim ayına göre %11,25 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %0,24 ve yıllık bazda %12,28 arttı.

Bu yıl Ekim ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %3,39 ve yıllık bazda %9,02 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %1 düşüş ve yıllık bazda %10,06 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %25,05 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %2,82 artış gösterdi.