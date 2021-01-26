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Tayvan'ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık 10,26 arttı

Salı, 26 Ocak 2021 10:54:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Kasım ayına göre %5,22 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,90 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %1,93 ve yıllık bazda %7,72 arttı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %10,26 ve yıllık bazda %14,33 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %15,07 ve yıllık bazda %13,73 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %14,34 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %21,57 artış gösterdi.


Etiketler: Güneydoğu Asya  üretim  Tayvan  |  benzer haberler »


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