Tayvan’ın ana metal üretimi Aralık ayında aylık %0,09 arttı

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Kasım ayına göre %4,09 ve bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,98 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %1,19 ve yıllık bazda %10,34 arttı.
Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %0,09 artış ve yıllık bazda %1,75 düşüş gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %6,13 artış ve yıllık bazda %0,82 düşüş kaydetti.
Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %5,38 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %9,32 düşüş gösterdi.