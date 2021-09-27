Tayvan’ın ana metal üretimi Ağustos ayında aylık %0,50 arttı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 11:20:15 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı (MOEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ağustos ayında Tayvan’ın imalat sanayi üretimi, Temmuz ayına göre %2,14 ve bir önceki yılın Ağustos ayına göre %13,69 artış gösterdi. Öte yandan Tayvan’ın mevsime göre ayarlanmış imalat sanayi üretimi ise aylık bazda %0,98 düştü ve yıllık bazda %11,90 arttı.

Bu yıl Ağustos ayında Tayvan’ın ana metal sanayisinin üretimi aylık bazda %0,50 ve yıllık bazda %18,14 artış gösterirken, metal eşya üretimi aylık bazda %1,95 düşüş ve yıllık bazda %22,14 artış kaydetti.

Bununla birlikte, söz konusu ayda Tayvan’ın makine ve ekipman imalatı sektörü üretimi yıllık bazda %31,61 artarken, otomotiv sektörü üretimi de yıllık bazda %29,86 artış gösterdi.