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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Temmuz döneminde %59,4 arttı

Cuma, 20 Ağustos 2021 14:34:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Temmuz ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %5,7, geçtiğimiz yılın Temmuz ayına göre ise %67,4 artış kaydederek 3,41 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Haziran ayında aylık %0,4 artış göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %59,4 artarak 20,98 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güneydoğu Asya  ticaret  Tayvan  |  benzer haberler »


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