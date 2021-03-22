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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %21,2 arttı

Pazartesi, 22 Mart 2021 16:56:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %3 düşerken, geçtiğimiz yılın Şubat ayına göre %20,8 artış kaydederek 2,35 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Ocak ayında aylık %8,3 düşüş göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Şubat döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %21,2 artarak 4,77 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  ticaret  |  benzer haberler »


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