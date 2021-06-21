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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mayıs döneminde %53,4 arttı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 12:21:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Mayıs ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %0,3 düşüş, geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre ise %95,3 artış kaydederek 3,21 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Nisan ayında aylık %2,8 artış göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %53,4 artarak 14,35 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Tayvan  ticaret  |  benzer haberler »


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