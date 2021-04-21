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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mart döneminde %32,5 arttı

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:27:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Mart ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %33,3, geçtiğimiz yılın Mart ayına göre ise %54,4 artış kaydederek 3,14 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Şubat ayında aylık %3 düşüş göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Mart döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %32,5 artarak 7,91 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  ticaret  |  benzer haberler »


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