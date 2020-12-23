Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Kasım döneminde %4 düştü

Çarşamba, 23 Aralık 2020 14:31:25 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri Ekim ayına göre %3,6 artarken, geçen yılın Kasım ayına göre %25,2 artış kaydederek 2,43 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Ekim ayında aylık %6,1 artış göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2019 yılının aynı dönemine göre %4 düşerek 22,22 milyar $ seviyesinde yer aldı.