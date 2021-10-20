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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Eylül döneminde %56,4 arttı

Çarşamba, 20 Ekim 2021 11:37:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Eylül ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %5,3 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre ise %46,5 artış kaydederek 3,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Ağustos ayında aylık %9,8 düşüş göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %56,4 artarak 27,29 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: ticaret  Güneydoğu Asya  Tayvan  |  benzer haberler »


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