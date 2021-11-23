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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Ekim döneminde %54,4 arttı

Salı, 23 Kasım 2021 14:15:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %0,7 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına göre ise %39,1 artış kaydederek 3,26 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Eylül ayında aylık %5,3 artış göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %54,4 artarak 30,55 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  ticaret  |  benzer haberler »


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