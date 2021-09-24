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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Ağustos döneminde %57,9 arttı

Cuma, 24 Eylül 2021 15:05:48 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, bu yılın Ağustos ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %9,8 düşüş ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına göre ise %47,9 artış kaydederek 3,07 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Temmuz ayında aylık %5,7 artış göstermişti.

Öte yandan, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılının aynı dönemine göre %57,9 artarak 24,06 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan  Güneydoğu Asya  ticaret  |  benzer haberler »


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