﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Nisan döneminde %11,3 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 13:46:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %14,1 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %8,8 düşüşle 2,94 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %25,3 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %11,3 artarak 12,39 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

23 May

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Nisan döneminde %9,5 düştü
09 May

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Nisan döneminde %39,3 arttı
20 Nis

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mart döneminde %19,5 arttı
11 Nis

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Mart döneminde %9,6 düştü
08 Nis

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %41,7 arttı
30 Mar

SEAISI: ASEAN ülkelerinin yarı mamul ihracatı Ocak-Ekim döneminde %52,8 artış gösterdi
21 Mar

Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Şubat döneminde %26,3 arttı
15 Mar

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Şubat döneminde %0,9 düştü
09 Mar

Tayvan’ın demir çelik ihracat değeri Ocak-Şubat döneminde %48,4 arttı
17 Şub

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak ayında %12,9 düştü