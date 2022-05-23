Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Nisan döneminde %11,3 arttı

Pazartesi, 23 Mayıs 2022 13:46:18 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %14,1 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %8,8 düşüşle 2,94 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %25,3 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Nisan döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %11,3 artarak 12,39 milyar $ seviyesinde yer aldı.