Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mart döneminde %19,5 arttı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 11:51:26 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %25,3 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %9,1 artışla 3,42 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %17,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %19,5 artarak 9,45 milyar $ seviyesinde yer aldı.