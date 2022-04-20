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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Mart döneminde %19,5 arttı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 11:51:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %25,3 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %9,1 artışla 3,42 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %17,2 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Mart döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %19,5 artarak 9,45 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya ith/ihr istatistikleri 

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