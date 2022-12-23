Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Kasım döneminde %12,6 azaldı

Cuma, 23 Aralık 2022 11:19:07 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %0,9 ve geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %35,3 düşüşle 2,08 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %6 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %12,6 düşerek 29,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.