Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Haziran döneminde %3,4 arttı

Çarşamba, 20 Temmuz 2022 14:28:50 (GMT+3) | İstanbul

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %7,2 ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %13,7 düşüşle 2,78 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %1,9 artış göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Haziran döneminde Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %3,4 artarak 18,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.