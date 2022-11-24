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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi Ocak-Ekim döneminde %10,2 azaldı

Perşembe, 24 Kasım 2022 11:40:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %6 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %35,6 düşüşle 2,10 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri bir önceki ay aylık %6,1 düşüş göstermişti.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri yıllık %10,2 düşerek 27,45 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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