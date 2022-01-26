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Tayvan’ın ana metal ihracat siparişi 2021’de %49,1 arttı

Çarşamba, 26 Ocak 2022 12:20:59 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan Mali İşler Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Tayvan’ın ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişlerinin değeri bir önceki aya göre %2,6 ve 2020 yılının Aralık ayına göre ise %24,9 artış kaydederek 3,30 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ülkenin ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan yeni ihracat siparişleri Kasım ayında aylık %1,3 düşüş göstermişti.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın tamamında, Tayvan’da ana metal ve metal ürün sanayisinde alınan ihracat siparişleri 2020 yılına göre %49,1 artarak 37,07 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Güneydoğu Asya  Tayvan  |  benzer haberler »


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