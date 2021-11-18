Tayland, Çin ve Güney Kore’den ithal teneke kaplamalı levhaya nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 18 Kasım 2021 14:27:37 (GMT+3) | İstanbul

Tayland Damping ve Sübvansiyon Komitesi, Çin, Tayvan, Güney Kore ve AB’den ithal edilen teneke kaplamalı levhaya beş yıllık nihai antidamping vergisi getirdiğini açıkladı.

Söz konusu ürünlere getirilen nihai antidamping vergisi Çin için %2,45-17,46, Tayvan için %4,28-20,45, Güney Kore için %8,71-22,67 ve AB için %5,82 oranlarında yer alıyor. Çinli GDH Zhongyue Tinplate Industry, GDH Zhongyue Posco Tinplate, Handan Jintai Packing Material, Shougang Jingtang United Iron & Steel, ve Güney Koreli KG Dongbu Steel antidumping vergisine tabi olmayacak.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7210.12.90.021, 7210.12.90.022, 7210.12.90.023, 7210.12.90.024, 7210.12.90.025, 7210.12.90.026, 7210.12.90.029, 7210.12.90.031, 7210.12.90.032, 7210.12.90.033, 7210.12.90.034, 7210.12.90.035, 7210.12.90.036, 7210.12.90.039 ve 7210.12.90.090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.