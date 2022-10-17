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Tata Steel'in İngiltere’deki faaliyetlerini sonlandırabileceği konuşuluyor

Pazartesi, 17 Ekim 2022 17:06:13 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint Tata Steel’in holding şirketi Tata Sons, İngiltere hükümetinden 1,5 milyar £’luk destek alma umutlarının giderek kaybolmasından dolayı çelik şirketinin İngiltere’deki mevcut faaliyetlerini sonlandırmayı düşündüklerini açıkladı.

Tata Steel, karbon salımı yoğun olan yüksek fırınını elektrik ark ocağı ile değiştirmek için İngiltere hükümetinden mali destek istemişti. Fakat şirkete yakın kaynaklara göre, bu talebine olumlu bir geri dönüş alamadığı için ülkedeki faaliyetlerini sürdürebilmek adına farklı seçenekleri değerlendiriyor.

Şirketten resmi bir açıklama gelmemiş olsa da piyasa kaynakları söz konusu mali desteğin gerekliliğine yönelik tartışmaların iki yıldır sürdüğünü, fakat Liz Truss hükümetinin yıllık 5 milyon mt kapasitesi olan Tata Steel Port Talbot çelik tesisindeki yüksek fırınların değiştirilmesi için destek sunmaya istekli olmadığını ifade etti.

Tata Steel İngiltere hükümetinden iki tür destek bekliyor. İlk destek yeşil üretime geçişin ve maliyet rekabetinin eş zamanlı olarak sağlanması için kullanılacak. İkinci olarak bu tür projeleri finanse edebilmek için ortaklık yoluna gidilmesi düşünülüyor.

Öte yandan Tata Steel sözcüsü basına yaptığı bir açıklamada, şirketin Port Talbot tesisi için herhangi bir potansiyel alıcı ile devam eden bir görüşmelerinin olmadığını söyledi.

Sektör analistleri Port Talbot için böyle bir dönüşümün yaklaşık 3 milyar £’luk yeni yatırım gerektireceğini ama hükümetten finansal bir destek gelmediği sürece İngiltere’deki faaliyetler için bu kadar büyük harcamalar yapılması adına geçerli sebep bulunmadığını belirtiyor.

Tata Steel CEO’su T V Narendran daha önce yaptığı bir röportajda “faaliyetleri mevcut şekilde sürdürmenin gerekçeleri var ama bu kadar büyük sermaye yatırımları yapmak için yeterli gerekçe yok,” demişti. 


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

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