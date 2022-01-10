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Tata Steel’in ham çelik üretimi üçüncü çeyrekte %4,3 artarken, satışları %5,2 düştü

Pazartesi, 10 Ocak 2022 09:55:38 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Tata Steel’in ham çelik üretimi, 2021-2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %4,3 artışla 4,8 milyon mt olurken, satışları yıllık %5,2 düşüşle 4,41 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, Tata Steel Europe’un ham çelik üretiminin yıllık %1,2 düşüşle 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildiği ve çelik satış tonajının ise yıllık %1,9 artarak 2,15 milyon mt’a çıktığı bildirildi.

Öte yandan, aynı dönemde, Tata Steel South East Asia’nın üretimi, bir önceki mali yılın aynı dönemine kıyasla değişiklik göstermeyerek 320.000 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: çelik üretimi  Hint Yarımadası  Hindistan  Tata Steel  |  benzer haberler »


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