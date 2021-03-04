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Tata Steel’in çelik tesisi karbon salımını azaltmak için güneş enerjisi kullanacak

Perşembe, 04 Mart 2021 15:07:15 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint çelik üreticisi Tata Steel, sürdürülebilir bir şekilde yeşil çelik üretmek ve karbon salımını azaltmak amacıyla Jharkhand çelik tesisi için grup şirketi Tata Power Limited’dan güneş enerjisi temin etmeyi planlıyor.

Bir şirket yetkilisine göre, Tata Power Limited’in yenilenebilir enerji üreten bağlı kuruluşu Tata Saurya, Tata Steel ile şirketin tesisinin bulunduğu Jamshedpur’da 15 megavatlık bir güneş enerjisi projesi geliştirilmesine yönelik enerji alım anlaşması imzaladı.

Tata Steel’e güneş enerjisi temin edilmesine yönelik anlaşma, projenin tamamlanmasından itibaren 25 yıl geçerli olacak.

Tata Power CEO’su Praveer Sinha, “Tata Steel ile şirketin karbon salımını azaltmaya ve Tata Group’un sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını yeniden doğrulamaya yönelik iş birliği yapmış olmaktan dolayı memnunuz. Şimdilik iş birliğimiz şirketin Jamshedpur tesisi ile sınırlı ve Tata Steel ile şirketin ülkedeki diğer tüm çelik tesisleri için de iş birliği yapmayı umuyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Hint Yarımadası  Tata Steel  Hindistan  |  benzer haberler »


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