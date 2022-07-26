Tata Steel’in bağlı kuruluşu Maastricht Service Center bazı sektörler için birinci kalite çelik tedarik edecek

Salı, 26 Temmuz 2022 17:48:21 (GMT+3) | İstanbul

Başlıca küresel çelik üreticilerinden Tata Steel, bağlı kuruluşu Maastricht Service Centre’ın FIMI ile yüksek performanslı düzleme ile boyuna kesme hattı ve yüksek mukavemetli çelik şerit üretimi için tasarlanmış otomatik paketleme sistemi tedarik etmesi konusunda iş birliği yaptığını açıkladı. Bu yeni ekipman, şirketin gelecekte özellikle inşaat, madencilik ve tarım sektörlerinde aşınmaya dayanıklı ve yüksek mukavemetli birinci kalite çeliğe yönelik artması beklenen talep için Avrupa ve Hollanda’daki stratejik yatırım programının bir parçası. Nihai ürünler Almanya, Doğu Avrupa, Benelüks pazarları, İngiltere ve Avrupa’nın kuzeyindeki müşterilere teslim edilecek. Yeni hattın 2024’ün ortasında faaliyete sokulması bekleniyor.

Feijen’de bulunan Service Centre Maastricht Genel Müdürü Stig Eriksen, bu hattın faaliyete girmesiyle birlikte, şirketin yüksek mukavemetli çeliğe yönelik artan talep karşısında daha iyi bir konumda olacağını ve hedef pazarlarda büyüyebileceğini ifade etti.