Tata Steel yıllık sermaye harcamalarını önümüzdeki beş yılda 1,35 milyar $’a çıkaracak, borcunu mevcut mali yılda 2 milyar $ azaltacak

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 12:11:53 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, önümüzdeki beş yıllık süreçte sermaye harcamalarının yıllık 1,35-1,62 milyar $ aralığında olacağını ve borç azaltma hedefini, mevcut mali yılın sonuna dek 1 milyar $’dan 2 milyar $’a çıkaracağını açıkladı.

Şirketin CFO’su Koushik Chatterjee, yatırımcılarla yaptığı bir görüşmede, “Tata Steel kaldıraç oranını azaltmaya ve bir sonraki büyüme aşamasına geçmek için bilançosunu daha da güçlendirmeye devam edecek. Bu sene, açıkladığımız borç azaltma politikasının 1 milyar $’ı geçeceğini kesinlikle söyleyebilirim,” şeklinde konuştu.

Chatterjee, şirketin, 2020-2021 mali yılında borcunu yaklaşık 4 milyar $ azalttığını ve hedeflenen yıllık sermaye harcamalarının, ayrı olarak ele alınacak devralımlar için ayrılan finansmanı içermediğini belirtti.

Tata Steel’in İdari Yöneticisi ve CEO’su T.V. Narendran, şirketin, Odisha, Jamshedpur ve Jharkhand eyaletlerinde üç adet aktif üretim sahası olduğunu ve söz konusu tesislerinin toplam üretim kapasitesinin, güçlü bilançonun ve talebin desteklemesiyle yıllık 40 milyon mt’u bulabileceğini söyledi.

Şirketin mevcut üretim kapasitesi 19,6 milyon mt seviyesinde yer alıyor. 2023-2024 yılında tamamlanması beklenen Kalinganagar tesisinin genişletme projesiyle üretim kapasitesi 3 milyon mt’dan 8 milyon mt’a çıkarılacak.

Narendran sözlerine, “2024-2025 ve 2029-2030 mali yılları arasında, hem organik hem de inorganik büyüme stratejisi izlenecek. Organik büyüsek dahi mevcut üç üretim sahamızda, 40 milyon mt üretim kapasitesine çıkabiliriz,” şeklinde devam etti. CEO, inorganik büyüme için uzun mamul piyasasında fırsatların arandığını ve şirketin, Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL) ve Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) şirketlerinin hükümet tarafından başlatılacak tasfiye sürecine dahil olacağını ekledi.