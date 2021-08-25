Tata Steel ve Mitsui OSK tedarik zincirinde sera gazı salımını azaltmak için mutabakat anlaşması imzaladı

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 12:05:38 (GMT+3) | Kalküta

Hint çelik üreticisi Tata Steel, çevre dostu nakliyat çözümleri geliştirmek ve bu çözümleri hayata geçirmek amacıyla deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, söz konusu hamleyle birlikte, Tata Steel’in, tedarik zincirindeki sera gazı salımını azaltması ve sürdürülebilirliği artırması hedefleniyor.

Tata Steel’in Başkan Yardımcısı Peeyush Gupta konuya ilişkin, “Söz konusu anlaşmayla, çelik üretiminde kullanılan hammaddelerin okyanus taşımacılığı esnasında neden olduğu sera gazı salımını azaltmayı hedefliyoruz. Başlangıçta, çeşitli teknolojilerin çevre üzerindeki faydalarını araştırıp ticari ve operasyonel fizibilite çalışmalarını yapacağız,” yorumunu yaptı.

MOL’un İdari Yöneticisi Toshiaki Tanaka ise, “MOL Group olarak, sera gazı salımını, 2050 yılına kadar sıfırlama hedefimizi gerçekleştireceğimiz bir program başlattık. Söz konusu programı tam anlamıyla hayata geçirebilmek için önümüzde uzun bir yol var. Bu nedenle, sağlam bir ortakla iş birliği kurarak çalışmanın önemine inanıyoruz. Başlıca küresel çelik üreticilerinden Tata Steel ile kurduğumuz ortaklıktan mutluluk duyuyoruz,” şeklinde konuştu.